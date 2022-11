Mit diesen Preiserhöhungen starten die Vermarkter in die Jahresendrallye

© Fotolia Zahlen bitte: Wie reagieren die deutschen Medienvermarkter auf Inflation und Krisenstimmung?

Heftige 10,4 Prozent. So hoch taxiert das Statistische Bundesamt die aktuelle Inflationsrate in Deutschland (Oktober gegenüber Vorjahr). Hervorgerufen wird dieser höchste Preisanstieg seit 70 Jahren durch Energie-, Rohstoff- und Güterknappheiten auch infolge der Ukraine-Krieg-Sanktionen sowie durch das jahrelange "Gelddrucken" der Zentralbanken. Eine der Folgen: Noch nie war die Planung für Medienvermarkter so schwierig – für TV aus anderen Gründen als für Verlage.