Seven One / Benedikt Müller

Bert Habets treibt mit Pro Sieben Sat 1 die Pläne einer übergreifenden Streaming-Plattform voran

Konjunkturdelle und Inflation drücken die Werbeeinnahmen, der Ausblick ist mau, der neue Vorstandschef streicht die Dividende zusammen. Dann wird auch noch der Finanzchef ausgewechselt, der Staatsanwalt beobachtet - turbulente Zeiten in Unterföhring.

Der Fernsehkonzern Pro Sieben Sat 1 ist in die roten Zahlen gerutscht. Geringere Werbeeinnahmen ließen den Umsatz im vergangenen Jahr um 7 Prozent auf 4,16 Milliarden Euro sinken, dazu kamen Abschreibungen auf Firmenbeteiligungen, so dass unter dem Strich ein Verlust von 49 Millionen Euro stand. Weil auch der Ausblick für das laufende Jahr eher trüb ist, will der neue Vorstandschef Bert Habets die Dividende drastisch kürzen. Die Aktie stürzte am Freitag zunächst ab, erholte sich dann aber wieder.