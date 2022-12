© Björn-Arne Eisermann für HORIZONT Johannes Boie bleibt Vorsitzender der Bild-Chefredaktion

Die Zusammensetzung der künftigen Chefredaktion von Deutschlands größter Boulevardzeitung Bild steht fest. Neben Neuzugang Focus-Chefredakteur Robert Schneider als weiterem Chefredakteur verbleiben nach dpa-Informationen Alexandra Würzbach (Chefredakteurin Bild am Sonntag) und Claus Strunz (Leiter Bewegtbild) an der Spitze. Alle drei berichten demnach künftig an den Bild-Chefredakteur und Vorsitzenden der Bild-Chefredaktionen, Johannes Boie. Ein Sprecher des Medienkonzerns Axel Springer bestätigte am Mittwoch auf Nachfrage die Informationen.