© Sport 1

Für Schönspielen gibt es keine Punkte - aber Floskeln wie diese bestraft das Phrasenschwein. Sein Inhalt kommt am Ende einer Bundesliga-Saison einem guten Zweck zugute

Das Phrasenschwein, das nach dem Gebrauch von Floskeln oder besonders abgedroschenen Redewendungen gefüllt wird, ist nicht die einzige Besonderheit der Diskussionsrunde, die erstmals am 3. September 1995 übertragen wurde. Ab und an melden sich auchoderspontan telefonisch zu Wort, wenn ihnen der Verlauf der Diskussion nicht gefällt. Aktionen wie diese unterstreichen die Relevanz des Formats, daszusammen mit den flankierenden Bundesliga- und Zweitliga-Highlights am Sonntagmittag regelmäßig zum Marktführer im deutschen Fernsehen macht.Der Mix aus Fußball-Leidenschaft und Diskussionskultur kommt an, auch weil die Macher mit der Zeit gehen. Der Doppelpass, der seit 2017 vom Preisvergleichsportalgesponsert wird, ist bundesweit die einzige mediale Bühne, in der neben den Sport-Stars sowohl Repräsentanten der führenden Sportredaktionen aus den großen Medienhäusern als auch junge Podcaster zu Wort kommen. "Wir prüfen ständige neue Wege, sind uns aber bewusst, dass wir den Doppelpass in seinem Kern nicht verändern werden", heißt es von Sport 1. Langfristig denke man jedoch über eine zeitliche Verlängerung des Fußball-Talks mit noch mehr Prominenz, Relevanz und Meinungsstärke nach. Immerhin steht ab der kommenden Bundesliga-Saison auch ein neuer Konkurrent auf dem Platz: Sky programmiert seinen Fußball-Talk Sky 90 im Free-TV gegen den Doppelpass.Am kommenden Sonntag werden sich die Zuschauer dafür aber noch nicht interessieren. Dann feiern Moderatorund Co-Moderatorinlive ab 11 Uhr Geburtstag mit hochkarätigen Gästen: Uli Hoeneß selbst diskutiert unter anderem mit Sport-1-Chefredakteur Pit Gottschalk und Fußball-Experte Marcel Reif über die neuen Herausforderungen für die Bundesliga sowie über Highlights, Aufreger, Anekdoten und Sprüche aus einem Vierteljahrhundert Doppelpass.Der Sender feiert das Jubiläum seines Erfolgsformats außerdem mit dem Buch "Doppelpass: Geschichten rund um die Kultsendung", das gerade im Verlag Die Werkstatt erschienen ist. In Feierlaune ist auch, Vorstandsvorsitzender der Sport 1 Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport 1 GmbH: "Für mich ist seit 1995 jeder Doppelpass-Sonntag ein Fußball-Feiertag. Das Format ist aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken." Und selbst wenn Schröder recht hat: Auch hier hätte wohl soeben das Phrasenschwein geklingelt. kan