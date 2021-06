"Weltweit vereinte Teams in neuen Arbeitsweisen"

© Condé Nast Condé Nasts Europa-Geschäftsführerin Natalia Gamero del Castillo streicht Stellen auch in Deutschland

Kahlschlag in Hochglanz: Der neue internationale Kurs von Condé Nast hat offenbar gravierende Auswirkungen auch auf die Münchner Deutschland-Dependance. Die Rede ist von einem Abbau von 30 bis 50 Stellen, vor allem in den Redaktionen. Und was wird mit dem Titel Glamour?