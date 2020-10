Bislang war es so: Sie mussten ein Taxi oder ein Fahrrad nehmen, um zum TV-Studio zu kommen. Jetzt gehen Sie eine Treppe nach oben und sind bei den TV-Kollegen. Das wird die Frequenz der Anwesenheit unserer klugen Köpfe im TV erhöhen. Gleichzeitig können wir viel unkomplizierter gemeinsam Konferenzen machen. Und eine gemeinsame Location verbindet die Leute einfach.Ich kann beide Jobs nur machen, weil ich sehr gut schlafe.Es war ein Ergebnis aus einer intensiven Diskussion. Wir hatten uns – schon bevor KKR bei Springer Investor wurde – zusammengesetzt, um zu überlegen: "Wie wollen wir uns weiterentwickeln? Wir gucken uns alle Zahlen ehrlich an." Bild-Chefredakteur Julian Reichelt und ich haben dabei gemerkt, dass die publizistische Weiterentwicklung der Marken nur dann gelingt, wenn man sich darüber Gedanken macht, wie Journalismus, der unersetzbar ist, auch langfristig finanziert werden kann.Wir haben eine mehr als gute Entwicklung bei den Ergebnissen. Das gilt für Digital, aber auch für die gedruckte Zeitung, insbesondere für Welt am Sonntag.Wenn man sich die Geschichte der Welt-Gruppe anguckt: Dann ist diese Frage etwas, was die Zeitung praktisch von Anfang an begleitet hat. Und die Devise des Hauses war und ist, wir wollen diese entscheidende Stimme für unser publizistisches Selbstverständnis weiterentwickeln und profitabler machen – das stand praktisch über alle Diskussionen. Und wenn Sie meine Texte lesen, wissen Sie: Als Liberaler finde ich nichts unattraktiver als einen Subventionsbetrieb.Wenn es etwas gibt, wo wir noch Luft haben: die Kommunikation unserer Marke und die Markenführung. Wir wollen die Marke stringenter machen. Hier ist ein großes Potenzial, schließlich ist Welt eine starke Marke, gerade bei wirtschaftlichen Entscheidern und Freiberuflern. Zudem haben wir von den alten Medienmarken das jüngste Publikum.Wir sehen, dass Bewegtbild immer wichtiger wird. Dafür ist der gemeinsame Standort ein wichtiger Schritt, mit Frank Hoffmann haben wir den innovativsten deutschen TV-Manager in unserer Geschäftsführung. Mich interessiert aber auch: Wo sind junge neue Stimmen als Autoren und Reporter? Wir haben im Social-Media-Bereich eine Generation von jungen Kolleginnen und Kollegen, die begeistert zur Welt kommen, weil wir in vielen Debatten die Outlaws sind, die sich nicht vom Zeitgeist oder peinlichen Twitter-Shitstorms verbiegen lassen.Welt-Chefredakteurin Dagmar Rosenfeld wird sich um die Podcasts kümmern. Da wollen wir noch mehr. Da sehen wir uns eher am Anfang als dort, wo Welt vom Selbstverständnis her sein muss.Wir freuen uns schon jetzt über mehr als 130.000 Abonnenten von WELTplus. Da legen wir jeden Tag kräftig zu, sogar deutlich über unseren ambitionierten Zielen. Allein gestern haben wir 323 neue Digital-Abo-Kunden gewonnen. Wir sind in einer Zeit, in der anspruchsvoller, guter Journalismus tatsächlich auch bezahlt wird, weil die Leute wissen, dass sie bei uns etwas bekommen, was so bei anderen Medien schlichtweg nicht geliefert wird. Zahlen haben als Zahlen keinen Selbstzweck. Aber sie sind Qualitätssiegel für unser strategisches Ziel, am Ende mit 200.000 digitalen Abonnenten – und gerne mehr – Journalismus auf einem hohen Niveau finanzieren zu können.Die verbürgerlichte Linke hat sich mit ihren Moralvorstellungen, was Umweltschutz, Migrationspolitik und so weiter betrifft, weitestgehend durchgesetzt. Dass die AfD – Gott sei Dank ist sie in ihrem Siegeszug gebremst – zur Arbeiterpartei Nummer eins wurde, hat damit zu tun, dass diese selbstgerechte Linke, häufig materiell bestens abgesichert, viel zu viele Medienplattformen gefunden hat, in denen sie vom hohen Ross herab den Leuten erklärt, wie sie zu leben haben. Wie sie Sprache zu verwenden haben, was sie gut finden müssen. Aufklärerischer mündiger Diskurs heißt: Liefert Argumente, liefert Zahlen, liefert Fakten. Macht die Autoren so sensibel darauf, dass unsere Leser mündige, kluge Menschen sind, die man nicht moralisch erpressen, sondern denen man gute Argumente zur Meinungsbildung liefern muss.Liberal heißt, dass man den Menschen in seiner unverwechselbaren Individualität ernst nimmt und ihm in einem klar gezogenen Rahmen, der so groß sein muss wie irgendwie möglich, maximale Freiheiten einräumt. Und diese großartige Idee der Freiheit ist das, was das journalistische Verständnis von Welt und des Hauses Axel Springer prägt.