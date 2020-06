MOPO Radio Spot

Im Mittelpunkt des Auftritts steht seit dieser Woche ein 33-sekündiger Radiospot als „rasante Collage aus Nachrichtenstimmen zu typisch Hamburger Themen“, so der Verlag. Dies soll die News-Kompetenz der Mopo in den Vordergrund rücken. Kreativ verantwortlich ist die Werbeagentur, die Produktion übernahm The Shack, beide in Hamburg. Der Spot ist mit einem Bruttomediabudget von 200.000 Euro zunächst bis Ende Juli auf den Hamburger Sendern NDR, Energy, Rockantenne und 917XFM zu hören. Er endet mit dem Claim „Die Mopo. Weißte Bescheid“ und verweist auf den Kiosk.Die Werbung ergänzt die Kampagne im Blatt, bei der es eher um neue Abos geht. Im 1. Quartal dieses Jahres verkaufte die Mopo werktags im Durchschnitt 43.121 Hefte, das sind 11 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Fast 28.000 Stück davon sind Einzelverkäufe, neben knapp 3000 Abo-Exemplaren. Fast 13.000 Hefte sind als sonstige Verkäufe verbucht, 11.000 darunter als E-Paper. Von Harpe und sein Team übernahmen das Mopo-Ruder erst im März, daher konnten sie die Vertriebszahlen des 1. Quartals nur teilweise beeinflussen. rp