Herr Schendel, Weischer.JvB gilt in der Out-of-Home-Branche, die in diesem Jahr stark unter der Corona-Krise gelitten hat, als eine Art Outperformer. Wieso läuft es ausgerechnet bei Ihnen so gut? Ich denke, wir profitieren aktuell von mehreren Dingen. In den vergangenen Jahren haben wir recht konsequent unsere Stärke im Digitalen ausgebaut. Ich bin keiner, der gerne übertreibt, aber beim Thema Programmatic Advertising sind wir wirklich ganz weit vorne. Wir sind gut aufgestellt mit unserem eigenen Planungstool und arbeiten sehr vernetzt. Gerade beschäftigen wir uns mit der Verknüpfung von Digital-Out-of-Home mit Addressable TV und Audio.