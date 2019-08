Mit der Personalie will Weischer Media die Erschließung neuer innovativer Geschäftsfelder vorantreiben. Gleichzeitig soll Prondzinski die Datenkompetenz des Unternehmens bündeln und dazu beitragen, dass die Werbebotschaften der Kunden noch besser in den Alltag der Nutzer integriert werden können, wie es in der offiziellen Weischer-Mitteilung heißt. So sollen neue Vermarktungsoptionen entstehen, die den Werbekunden mehr Effizienz in ihrer Kundenansprache gewährleisten."Für uns ist der Gewinn von Boris Prondzinski eine der strategischen Personalentscheidungen für die Zukunft", sagt, Chairman von Weischer.Media. "Boris hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er strategische Geschäftsmodelle nicht nur entwickeln, sondern auch sehr erfolgreich implementieren kann. Zusammen mit seinem Daten- und Technologie-Know-how ist er eine der entscheidenden Personen für unsere Zukunft."Prondzinski gilt als ausgewiesener Datenexperte und war seit 2011 in verschiedenen Führungspositionen bei der Otto Group tätig. Dort baute er als Abteilungsleiter Konzernstrategie unter anderem einen unternehmensübergreifenden, zentralen Datenpool auf. 2015 gründete man unter seiner Regie die Otto Group Media GmbH. Als COO baute er in den Folgejahren die Otto Media Group zu einem führenden Player im Bereich Retail Media aus. tt