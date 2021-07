Herr Kuhlow, seit ein paar Tagen sind die Kinos in Deutschland wieder geöffnet – nach einer 15-monatigen, fast durchgehenden Zwangspause. Wie macht man nach so einer Zeit weiter? Sind Sie nervös?

Nervös würde ich nicht sagen. Ich bin voller Vorfreude und Energie, das beschreibt meine Stimmung eigentlich am besten. Hinter uns liegen 15 herausfordernde Monate, in denen die Pandemie unseren Alltag bestimmt hat. Unsere Firma war weitestgehend geschlossen. Zwischenzeitlich wussten wir selbst nicht mehr so genau, was da gerade mit uns passiert. Aber jetzt geht es wieder los und wir sind zu 100 Prozent einsatzbereit. Wir werden im zweiten Halbjahr eine Serie von großen Filmen erleben, und ich verspreche, dass Kinofans sehr wenig Zeit zuhause verbringen werden. Kino wird in diesem Jahr seine Comeback-Story schreiben – und die Aussicht darauf tut gerade sehr, sehr gut.