Die neue Ausgabe der Zeit wird in dieser Woche bereits am Mittwoch, den 2. März an den Kiosk kommen, "um die dramatischen Ereignisse in der Ukraine möglichst zeitnah zu beleuchten", wie der Verlag mitteilt. "Das sind wir dieser historischen Zäsur schuldig", erklärt Zeit-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo.





Auch in den aktuellen Wochenmagazinen ist der Krieg in der Ukraine in dieser Woche ein zentrales Thema - wobei der Focus bemerkenswerterweise darauf verzichtet hat, den Überfall von Putins Truppen auf die Ukraine auf den Titel zu heben und sich lediglich für einen Störer auf dem Cover entschieden hat. © Hubert Burda Media Der Focus hat an seinem Titelthema festgehalten Die großen TV-Sender berichten seit dem Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine am vergangenen Donnerstag in zahlreichreichen Sondersendungen über den Krieg. ARD, ZDF und der WDR haben wegen des Kriegs außerdem kurzfristig auf die Übertragung von Karnevalsveranstaltungen verzichtet . dh