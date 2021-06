© Koelnmesse Die Dmexco bleibt auch 2021 @home

Viele Menschen aus der Digitalwirtschaft hatten die leise Hoffnung, in diesem Jahr wieder zur Dmexco nach Köln reisen und sich in vollen Messehallen von Angesicht zu Angesicht mit Geschäftspartnern austauschen zu können. Doch diese Hoffnung ist nun wenig überraschend geplatzt. Die Digitalmesse wird wie im letzten Jahr als Dmexco @home, also komplett digital, stattfinden - und zwar am 7. und 8. September. Eine hybride Dmexco soll es erst ab 2022 wieder geben.