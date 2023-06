Neues Deutschland

Die Tageszeitung "nd.Der Tag" erscheint aus finanziellen Gründen künftig nur noch am Wochenende.

Die linke Tageszeitung "nd.DerTag" wird voraussichtlich ab 1. August unter der Woche nicht mehr am Kiosk zu kaufen sein, sondern nur noch am Wochenende. Das bestätigte Geschäftsführer Rouzbeh Taheri am Montag und nannte finanzielle Schwierigkeiten als Grund.

Zuvor hatte das Blatt selbst darüber berichtet. Abonnenten sollen weiterhin auch unter der Woche die gedruckte Zeitung erhalten. Es gebe 12 000 Abonnenten, die die Zeitung unter der Woche beziehen, am Wochenende seien es 17 000.