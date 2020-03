Rainer Beaujean (Finanzen), inzwischen im Home-Office. mas/dpa

In Hongkong, Südkorea und Japan müssen die Twitter-Beschäftigten sogar zwingend zu Hause arbeiten. In anderen Ländern können sie auch ins Büro kommen, "wenn sie es vorziehen oder es erforderlich ist"."Unser Ziel ist es, die Wahrscheinlichkeit der Ausbreitung des COVID-19-Coronavirus für uns - und die Welt um uns herum - zu senken", heißt es in einem Blogpost. Bereits am 29. Februar hatte Twitter seine 4900 Mitarbeiter angewiesen, alle unkritischen Geschäftsreisen und Veranstaltungen auszusetzen.Ähnliche Vorkehrungen treffen auch andere Medienunternehmen. So hat Gruner + Jahr gestern angekündigt, dass erkrankte Mitarbeiter auch ohne Attest Zuhause bleiben können. Damit will der Konzern unnötige Arztbesuche vermeiden. Medienberichten zufolge arbeiten auch die Vorstände von Pro Sieben Sat 1, Max Conze (CEO) und