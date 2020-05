© ProSieben/Richard Hübner Heidi Klum wird "Germany's Next Topmodel" dieses Jahr nicht persönlich küren

Heidi Klum ist zum Finale ihrer Castingshow "Germany's next Topmodel" dieses Jahr erstmals nicht persönlich anwesend. Grund sind offensichtlich die Reisebeschränkungen wegen des Coronavirus. "Dieses Jahr ist bei 'Germany's next Topmodel' alles etwas anders", zitierte Haussender ProSieben die 46-Jährige in einer Mitteilung.