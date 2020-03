ADC Festival wird verschoben / So reagieren Spotlight, D&AD, DDA & Co. auf die Pandemie

"Weil es zur Zeit jeden Tag ein bisschen mehr zu besprechen gibt als sonst, liefern Olli und ich ab Mittwoch täglich #festundflauschig", gab Jan Böhmermann am Montagabend via Twitter bekannt. Ab Mittwoch gibt es einen "Quarantäne-Sondersendeplan" mit fünf neuen Folgen pro Woche, die jeweils von Dienstag bis Freitag und am Sonntag erscheinen. Konzeptionell werde der Podcast "eine Mischung aus 'Sendung mit der Maus', 'Planet Wissen', 'Galileo Big Picture', Ü30-Vorsorgeuntersuchung beim Hausarzt und Anonyme Quarantäniker", kündigte der Moderator ebenfalls auf Twitter an. Erst Ende Januar hatten Spotify und Böhmermann die Frequenz ihres Podcasts, der exklusiv bei dem Musikstreamingdienst Spotify verfügbar ist, von einer auf zwei Folgen pro Woche erhöht. Seitdem gibt es neben der regulären Ausgabe am Sonntag eine kürzere Folge, die immer mittwochs online geht. dh