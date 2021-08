An der Doppelspitze der Geschäftsführung von Spiegel TV gibt es einen Wechsel. Goetz Hoefer verlasse das Tochterunternehmen des Spiegel-Verlags "auf eigenen Wunsch und in aller Freundschaft, um sich neuen beruflichen Aufgaben zu widmen", teilte die Verlagsgruppe am Dienstag in Hamburg mit. Die "Bild"-Zeitung