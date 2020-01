© ARD WDR-Intendant Tom Buhrow

WDR-Intendant Tom Buhrow hat sein Vorgehen in der Kontroverse um das "Umweltsau"-Lied vor dem WDR-Rundfunkrat verteidigt. Die massive Kritik an dem Lied sei nicht mit einer rechten Kampagne allein zu erklären, sagte Buhrow am Freitag in einer Sitzung des Aufsichtsgremiums in Köln.