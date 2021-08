Was kostet grüne Politik?

© TVNOW / Jörg Carstensen Moderator Jan Hofer, Redaktionsleiter Lothar Keller, RTL NEWS-Geschäftsführer Stephan Schmitter (v.l.)

Mit der neuen Nachrichtensendung "RTL Direkt" tritt der Privatsender RTL ab Montag (22.15 Uhr) in direkte Konkurrenz zu den öffentlich-rechtlichen "Tagesthemen". In der ersten Ausgabe wird Anchorman Jan Hofer die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock zu Gast haben. Das Thema: Was kostet grüne Politik?