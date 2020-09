Sandbox-Projekt seine Kontrollfunktion über den marktführenden Browser Chrome nutzen.

seine Kontrollfunktion über den marktführenden Browsernutzen.



Dieser soll bis Ende 2021 Third-Party-Cookies endgültig aussperren und nur noch aggregierte Nutzerdaten für die Werbung zur Verfügung stellen. Am Mittwoch sagt Google-Managing-Director Bernd Fauser: "Wir sind an einer gemeinsamen und kollaborativen Lösung interessiert. Wir alle profitieren von einem gesunden Internet."



Dem, der die Regeln setzt, fallen solche Aussagen wohl leichter als anderen. Alexander Gösswein, der als Vice President Key Accounts EMEA von Criteo vor allem für seine Expertise im Retargeting bekannt ist, muss stattdessen Antworten auf die zunehmend restriktive Politik der Browser-Hersteller gegenüber Third-Party-Cookies finden und sein Businessmodell überdenken. Selbst Dieser soll bis Ende 2021 Third-Party-Cookies endgültig aussperren und nur noch aggregierte Nutzerdaten für die Werbung zur Verfügung stellen. Am Mittwoch sagt Google-Managing-Director Bernd Fauser: "Wir sind an einer gemeinsamen und kollaborativen Lösung interessiert. Wir alle profitieren von einem gesunden Internet."Dem, der die Regeln setzt, fallen solche Aussagen wohl leichter als anderen., der als Vice President Key Accounts EMEA vonvor allem für seine Expertise im Retargeting bekannt ist, muss stattdessen Antworten auf die

„Wir wollen keinen Jungle, aber wir brauchen eine Wahl.“ Arne Kirchem Teilen

In welcher Form dieser hehre Wunsch allerdings verwirklicht werden soll, darüber herrschen im Markt unterschiedliche Ansichten.etwa arbeitet gleich an einer komplett neuen technologischen Infrastruktur für digitale Werbung und will mit dem, Group Director DACH bei, kann sich nicht mehr allein auf die starken Login-Daten der eigenen Plattform verlassen, sobald es darum geht, den Kunden auf seiner Customer Journey bestmöglich durchs Netz zu begleiten.Dabei ist Googles Privacy Sandbox nicht der einzige Ansatz, der in einer Cookie-freien Welt brauchbare Digitalwerbung gewährleisten soll., Geschäftsführer bei, trommelt an dieser Stelle für den Open-ID-Standard Net-ID, der als Lösung für Publisher immer relevanter werde. Doch auch hier gibt es Nachholbedarf, so müssen beispielsweise nicht nur weitere Marktpartner, sondern auch die Konsumenten von der Login-Lösung überzeugt werden., Media Director bei Unilever und OWM-Vorstand, appelliert an die Digitalbranche, nicht eine Lösung zu schaffen, die auf alle passt, sondern eine Auswahl an neuen Targeting-Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen: "Wir wollen keinen Jungle, aber wir brauchen eine Wahl." kan