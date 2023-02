Die aktuelle Eingangsbeschriftung bei RTL Publishing (früher: Gruner + Jahr) in Hamburg

Eine breite Mehrheit in der Hamburgischen Bürgerschaft hat die von RTL Deutschland geplante Einstellung zahlreicher Zeitschriften des Hamburger Verlagshauses Gruner + Jahr kritisiert. Abgeordnete von SPD, Grünen, CDU, Linken und FDP sprachen am Mittwoch in der Aktuellen Stunde von einem schweren Schlag für den Medienstandort Hamburg und warnten davor, Profite über Qualitätsjournalismus zu stellen. Lediglich bei der AfD war von einer wirtschaftlich nachvollziehbaren Reaktion des Medienkonzerns auf einen veränderten Medienkonsum die Rede.

Der für Medien zuständige Kultursenator Carsten Brosda (SPD) warnte davor, Journalismus auf eine Ertragserwartung zu reduzieren. Wenn sich diese wirtschaftliche Sicht durchsetze, werde es bald nur noch wenige große Titel geben. "Und dann haben wir in der Tat ein Demokratieproblem." Der Senat tue bereits viel, um den Medienstandort zu fördern. Er verwies darauf, dass Hamburg mit ARD-aktuell, "Spiegel" und "Zeit" drei bundesweit bedeutsame Redaktionsstrukturen beheimate.



RTL Deutschland hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, dass rund 700 der 1900 Stellen im Zeitschriftensegment um den Verlag wegfallen sollen. Dazu werden Magazintitel eingestellt und Verkäufe geprüft. Große Marken wie "Stern", "Geo", "Capital", "Brigitte", "Gala" und "Schöner Wohnen" sollen erhalten bleiben. Mehr als 20 Titel sollen eingestellt werden. Hintergrund ist das drohende Abrutschen der rückläufigen Publishing-Geschäfte in die Verlustzone. RTL Deutschland hatte zum Jahr 2022 die deutsche Magazinsparte des Verlagshauses in sein Portfolio integriert. RTL will so mehr Synergien schaffen. Beide Häuser gehören zum Bertelsmann-Konzern in Gütersloh. dpa