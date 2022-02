© Ströer Ströers Riesenposter werden wieder gut gebucht

Out of Home und Kino waren und sind die von der Corona-Pandemie am stärksten betroffenen Werbekanäle. Doch allmählich scheinen auch die gebeutelten Außen- und Kinowerber die Corona-Werbedelle hinter sich zu lassen. Darauf deutet jedenfalls eine aktuelle WARC-Analyse hin, für die der Werbeforscher die Ad-Spendings in weltweit 100 Märkten ausgewertet hat.