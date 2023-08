Screenshot ARD

Das Statement der WDR-Mitarbeiterin wurde inzwischen online aus dem Beitrag in "Tagesschau" und "Tagesthemen" herausgeschnitten

Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) hat bedauert, in einem Supermarkt eine Sender-Mitarbeiterin als Kundin für das Fernsehen interviewt zu haben, ohne das kenntlich zu machen. Der Beitrag lief in der "Tagesschau" und in den "Tagesthemen".

Der öffentlich-rechtliche ARD-Sender teilte am Mittwoch nach Kritik mit: "Kolleginnen oder Kollegen zu interviewen, ohne die Zugehörigkeit transparent zu machen, verstößt gegen unsere journalistischen Standards. Wir bedauern diesen Fehler, er war ein Versehen."





Zuvor war Kritik auf Twitter an der TV-Kundenumfrage für die ARD-Berichterstattung, in der auch die Sender-Mitarbeiterin auftauchte, aufgekommen. Der WDR sprach von einem Missverständnis und schilderte den Ablauf so: "Die Mitarbeiterin hatte nach ihrem Frühdienst im WDR im Supermarkt eingekauft und ist dort vom Reporter zur Discounter-Aktion befragt worden. Er kannte sie nicht."