Stiftung "Freiheit der Presse"

Der Wächterpreis der Tagespresse zählt zu den renommiertesten Journalistenauszeichnungen in Deutschland.

Joachim Frank, Chefkorrespondent des Kölner Stadt-Anzeigers, ist in Frankfurt am Main mit dem Wächterpreis der Tagespresse ausgezeichnet worden. Er erhielt den mit 10.000 Euro dotierten Preis, der zu den renommiertesten Journalistenauszeichnungen in Deutschland zählt , für seine Recherchen zu einem Missbrauchsskandal der katholischen Kirche im Bistum Köln.

Laut der preisvergebenden Stiftung Freiheit der Presse führte Franks Arbeit erstmalig in der Bundesrepublik zu einem formellen Ermittlungsverfahren gegen einen Kardinal und Erzbischof. Gegen den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki wird seit November 2022 wegen des Vorwurfs der falschen Versicherung an Eides Statt ermittelt. Dabei geht es um die Frage, wann Woelki von Missbrauchsvorwürfen gegen einen früheren Sternsinger-Chef gewusst hatte. Woelki bestreitet sämtliche Vorwürfe.





Der zweite Preis und 6000 Euro gingen an den Lokalredakteur der Neuen Westfälischen" in Bielefeld Gunter Held, der über einen Sorgerechtsstreit berichtet hatte, bei der ein Jugendamt einer Mutter ihr Kind wegnahm.



Der mit 4000 Euro dotierte dritten Preis wurde an Nina Gessner verliehen. Die Redakteurin der Hamburger Morgenpost hatte über Recherchen belegt, dass die ohne Ausschreibung erfolgte Vergabe eines millionenschweren Förderprojekts der Stadt Hamburg nicht gerechtfertigt war. Die Vergabe wurde später zurückgenommen.

Der Preis wird von einer fünfköpfigen Jury vergeben, deren Mitglieder vom vom Stiftungsrat der Stiftung "Freiheit der Presse" ernannt werden. Den Vorsitz dieses Auswahlgremiums führt seit 2021 Moritz Döbler aus Düsseldorf, Chefredakteur der Zeitungsgruppe Rheinische Post. Neben ihm gehören der Jury an Hans Eggert, Chefredakteur/Sächsische Zeitung, Dresden; Dr. Laurent Fischer, Verleger Nordbayerischer Kurier, Bayreuth; Dr. Anna Sauerbrey, Chefredaktion/Der Tagesspiegel, Berlin; Dr. Monika Zimmermann, Berlin, vormals FAZ.



Im Rahmen der Preisverleihung am Dienstag in Frankfurt hat der frühere Bundespräsident Christian Wulff die Bedeutung freier Presse und insbesondere von Tageszeitungen hervorgehoben. "Für unseren Zusammenhalt gibt es auch ein Grundnahrungsmittel, das sind Tageszeitungen. Damit wir Geschehnisse einordnen können, damit ein Miteinander erhalten bleibt", sagte der 64-Jährige. Er glaube, dass für die Medienbranche sehr viel mehr getan werden müsse, "sowohl mit Worten, aber auch mit Geld als auch mit sonstiger Unterstützung auf verschiedenen Feldern".



