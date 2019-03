Bauer schwebt eine onlinebasierte Lösung vor, über die Kunden ihre komplette Kommunikation steuern, kontrollieren und auswerten können. Ein zentraler Baustein des neuen Serviceangebots ist das kürzlich von Bauer gekaufte SEO-Unternehmen Sunrise System mit Sitz in Polen. Der Bereich soll durch weitere Übernahmen zügig erweitert werden. Derzeit ist das Unternehmen auf der Suche nach passenden Anbietern."Das Verlagswesen bleibt das Rückgrat des Unternehmens, aber wir suchen weiterhin nach überzeugenden Möglichkeiten, um unser Kerngeschäft zu ergänzen und das Wachstum anzukurbeln", erklärt Veit Dengler, der bei Bauer den Aufbau neuer Geschäftsfelder verantwortet. "Dieser Prozess begann 2006 mit der Akquisition des polnischen Radiosenders RMF und wurde kürzlich mit der Übernahme führender Online-Vergleichsportale in ganz Europa fortgesetzt. Der Aufbau von Marketing- und Vertriebsdienstleistungen für KMU ist ein neuer Meilenstein bei der Umsetzung dieser Strategie."Bauer hat in den vergangenen Jahren massiv in neue Geschäftsfelder investiert und erzielt mittlerweile zwei Drittel seines Umsatzes außerhalb von Deutschland. Auch das neue Geschäftsfeld Marketing & Sales Services soll international ausgerollt werden. In welchen Ländern außerhalb von Deutschland der Dienst angeboten wird, steht noch nicht fest. dh