Mehr zum Thema

BOLD – die Kolumne zur Kommunikation

Das ist Rundfunk – kann das weg?

Was kommt nach Patricia Schlesinger? Was, nicht wer. Die ehemalige RBB-Intendantin hat einen Fernsehturm-hohen Scherbenhaufen hinterlassen. Nicht nur im eigenen Sender, sondern in der gesamten ARD. Und darüber hinaus im öffentlich-rechtlichen System. Kann dieses System nach dem Skandal so bleiben wie es ist? Ist es überhaupt reformfähig? Wie könnte eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aussehen?