Es ist eines der nachgefragtesten Formate bei Zuschauer:innen und Werbekunden: "Germany’s Next Topmodel" geht am 16. Februar auf Pro Sieben und Joyn in die nächste Catwalk-Runde. Während sich Fans der Show von Heidi Klum bereits online über die 29 Kandidatinnen der 18. Staffel informieren können , stehen jetzt auch die beiden Hauptsponsoren fest.