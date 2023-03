"Das Volks-Produkt ist eine absolute Erfolgsgeschichte und spielt seit über 20 Jahren die Stärken von Bild voll aus", betont Christoph Eck-Schmidt, Geschäftsführer der Bild-Gruppe und Media Impact: "Eine hohe Reichweite über alle Bild-Medienkanäle hinweg und die große Glaubwürdigkeit unserer Marke bei den Leserinnen und Lesern verbindet sich mit einem unschlagbaren crossmedialen Abverkaufs-Konzept. Das kommt bei unseren Werbekunden wie bei den Käuferinnen und Käufern hervorragend an, was wir in unserer neuen Kampagne 'Deutschland Deutschland will Volks-Produkte!' augenzwinkernd herausstellen."



Die Kampagne läuft bis zum 2. April 2023 und wird digital in Newslettern, Display-Ads, in den sozialen Medien wie bei LinkedIn sowie in Print bei Bild und der Bild am Sonntag ausgespielt. Werbekunden können das Volks-Produkt seit Anfang Juni auch klimaneutral buchen und die durch die Kampagne entstandenen CO2-Emissionen ausgleichen.