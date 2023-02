© ZDF / Staudinger + Frank / Serviceplan Der Schwarm startet am 6. März im ZDF

Am heutigen Mittwoch geht in der ZDF-Mediathek die Verfilmung des Bestsellers "Der Schwarm" online. Seit "Babylon Berlin" wurde über keine deutsche Serie vorab so viel berichtet - auch weil sich Buchautor Frank Schätzing im Vorfeld deutlichen von der Serienversion distanziert hat. Auch die Kritiken über die mit einem Budget von 40 Millionen Euro bislang teuerste deutsche Serienproduktion fallen gemischt aus.