© Iris Rothe / Wort & Bild Die neue Wort & Bild-Marketingchefin Frances Evans soll ihre internationalen Erfahrungen einbringen

Vitaminspritze fürs Marketing: Frances Evans, bis Ende 2018 Vorstand bei der Media Group Medweth und CEO der Tochter OZ-Verlag, findet eine neue berufliche Heimat beim Wort & Bild Verlag und seinem Auflagen-Millionär Apotheken Umschau. Dort tritt die erfahrene Verlagsfrau als Leiterin Marketing an. Diesen Posten siedelt das Medienhaus jetzt in der Geschäftsleitung an.