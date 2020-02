© turi2.tv/HORIZONT BCN-Chef Michael Samak im Interview mit Peter Turi

Burdas neue "Blockbuster": Michael Samak, Chef des Burda-Vermarkters BCN, hat auf dem Deutschen Medienkongress seine neue Millionen-Seller vorgestellt. Bereits am Markt ist die Apotheken-Kundenzeitschrift MyLife mit 2,3 Millionen Heften pro Monat. Die runderneuerte ADAC Motorwelt wird im März mit "mindestens 5 Millionen Auflage" erscheinen, sagt Samak im Video-Interview von HORIZONT und turi2.tv und erklärt an den Zeitschriften sein Vermarktungskonzept in "Ökosystemen".