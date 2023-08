Dominique Rossi für HORIZONT

Kalender heißen heute "Teams" oder "Outlook". Und auch sonst hat sich viel getan in Redaktionen. Textmarker gibt's aber noch

Über den Wandel an der Werkbank: Nichts in den vergangenen 40 Jahren hat Medien und Journalismus so stark verändert wie die Digitalisierung. Was das wirtschaftlich und gesellschaftlich bedeutet, darüber gibt es längst viele kluge Beiträge. Doch was heißt das für den Alltag des Medienmachens? Ein Blick zurück nach vorn in den Kalender.

Neeeeewwwwwsline! So erklang einst die Mittags-Fanfare durch die Gänge der HORIZONT-Redaktion, damals, um die Jahrtausendwende. Der Onlinechef ti