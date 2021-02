© Daniel Grund Jonas Grashey führt künftig den Content-Marketing-Dienstleister der FAZ-Gruppe

Von der Isar an den Main: Der frühere Bunte-Geschäftsführer Jonas Grashey meldet sich zurück in der Verlagsszene – jetzt auf Seiten des Agenturgeschäfts. Der ehemalige Burda-Manager startet am 1. März als Co-Geschäftsführer von Fazit Communication, dem Content-Marketing-Dienstleister der FAZ-Gruppe.