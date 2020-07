© Adsquare

Eine bessere Messbarkeit von DOoH-Kampagnen - das verspricht Michael Schlüter, VP Product and Platform Partnerships bei Adsquare

Das zunächst in Deutschland und künftig auch für den Schweizer Markt verfügbareermöglicht, die Werbewirkung von DOoH-Kampagnen vom Werbekontakt auf dem Screen bis zur Conversion im Ladengeschäft transparent zu machen und systematisch zu optimieren. Für die beiden Partner ein wichtiger Baustein für die von der werbung­treibenden Industrie geforderte crossmediale ROI-Ermittlung: "Durch die Zusammenführung einer Vielzahl von Datenpunkten lassen sich DOoH-Kampagnen im öffentlichen Raum nicht nur präziser und datenschutzkonform aussteuern, auch wird deren Erfolg quantifizierbar", sagt, VP Product and Platform Partnerships bei. "So wird eine datengetriebene Optimierung von Kampagnen ermöglicht, um überwiegend die Konsumenten zu erreichen, für welche die beworbenen Produkte auch relevant sind."Zu den für jede Kampagne auf Basis der eingebuchten Standorte (Screens und Stores) ermittelten Leistungswerten der Lösung zählt neben den "Screen Visits" (Anzahl der Menschen, die Werbekontakte mit definierten Screens hatten) sowie den "Converted Screen Visits" (Anzahl der Ladenbesuche von Nutzern, die einen Werbekontakt mit definierten Screens hatten) vor allem der "Visitation Uplift" auf Basis einer Kontrollgruppe. Er beschreibt den Zuwachs an Ladenbesuchen, der durch eine DOoH-Kampagne erzeugt wurde. Damit ist die von Adition Technologies betriebene DSPderzeit die einzige DSP im deutschsprachigen Markt, die dieses KPI abbildet und direkt in der Buchungsplattform für Echtzeit-Kampagnen­optimierungen zur Verfügung stellt."Die Erweiterung unserer Zusammenarbeit mit Adsquare und die Integration des Footfall Measure­ment unterstreicht unsere Strategie, unseren Kunden ein breites Portfolio an hochwertigen Steuerungsmöglichkeiten für ein leistungsstarkes pro­grammatisches Marketing zur Verfügung zu stellen", sagt, CPOEr sei überzeugt davon, dass die damit verbundenen Performance-Nachweise und -Opti­mie­rungsmöglichkeiten Werbungtreibenden gerade in der derzeitigen Situation wichtige Planungssicherheit geben können. kan