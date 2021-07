© ZDF / Markus Hintzen Der künftige ZDF-Intendant Norbert Himmler

Vermutlich wird Norbert Himmler eine Angewohnheit beibehalten, wenn er im Frühjahr das Amt des ZDF-Intendanten und damit die mächtigste Position in einem der größten Sender Europas übernimmt. Abends um 20.15 Uhr zappt er zuhause schnell durch alle Kanäle und beobachtet die Konkurrenz. In der TV-Branche ist das die bedeutendste Sendezeit im Rennen um Zuschauerquoten. Sieht man auf die Jahresbilanz, steht das ZDF gut da: Seit längerer Zeit rangiert der Sender in Mainz mit seinem Hauptprogramm an der Spitze.