© Opinary Opinary-CEO Cornelius Frey

In einem Punkt werden die Jahresrückblicke sämtlicher Redaktionen dieser Republik einer Meinung sein: Ein so dramatisches Jahr hat die Welt seit Jahrzehnten nicht erlebt. Corona verändert die Welt – und auch den Journalismus. In #Volkerfragt schildert Opinary-Mitgründer Cornelius Frey, wie bei den Online-Medien explodierende Reichweiten zu journalistischen Qualitätssprüngen geführt haben. Und warum das Business-Modell nun auf einmal funktioniert.