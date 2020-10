© privat Oliver Adrian, Chief Sales Officer bei Weischer Cinema

Ein halbes Jahr lang war Kino so gut wie tot. Nun sollen Blockbuster, Hygiene-Regeln und Vermarktung dafür sorgen, dass die Besucher kommen. Doch ausgerechnet der neue James Bond läuft nicht im November, sondern erst im April nächsten Jahres an. HORIZONT-Chefredakteur Volker Schütz will in #Volkerfragt von Weischer-Cinema-Vertriebchef Oliver Adrian wissen: "Wer kann denn nun das Kino retten?"