#Volkerfragt: Macht Trampolin springen glücklicher als Radiowerbung verkaufen, Florian Ruckert?

In #Volkerfragt diskutiert HORIZONT-Chefredakteur Volker Schütz, wie sich das Marketing- und Medienbusiness verändert - spontan, aktuell und bestimmt nicht glatt gebügelt. Die Gespräche können als Video-Datei angeschaut oder als Podcast angehört werden.

Bisher erschienen:

Wer sich mit Florian Ruckert unterhält, merkt schnell: Hier ist ein Marketingprofi am Werk. Als RTL- und IP-Manager verkaufte Ruckert TV-Werbung. Als Geschäftsführer des Audiovermarkters RMS hat er sich sechs Jahre um Radiowerbung gekümmert. Seit Februar 2019 ist er nun Managing Director von Jump House, einem Anbieter von Trampolinhallen. Und weiß seitdem aus eigener Erfahrung: Trampolin springen macht glücklich.So glücklich, dass ihm auch die Corona-Krise den Optimismus nicht austreiben kann. Genauso wenig wie Finanzminister Olaf Scholz, dessen angekündigte „Bazooka für Unternehmenshilfen bislang nur ein Wasserpistölchen“ war, wie Ruckert befindet. Wie und was Ruckert aus Krisen gelernt hat, was ihn mit seiner Ex-Branche nach wie vor verbindet, erzählt er in #Volkerfragt.