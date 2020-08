Wie übersteht Out of Home die Corona-Pandemie, Andreas Prasse?

© Wall Decaux Andreas Prasse, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb bei Wall Decaux

Außenwerbung avancierte in den letzten Jahren zum Liebling von Vermarktern und Werbungtreibenden. Dann kam Corona. Und die große Angst. In #Volkerfragt erzählt Wall-Geschäftsführer Andreas Prasse, wie Out of Home in Q3 und Q4 wieder Boden gut machen will.