© Zeit Jochen Wegner, Chefredakteur Zeit Online

Journalismus ist Quatschen auf dem Flur, sagte Henri Nannen einmal. Jetzt haben wir Corona. Und das Flurquatschen hat ein Ende. Ist Journalismus nun Abhängen in Videokonferenzen? Und was bedeutet das für das Business-Modell der Medien? Zeit-Online-Chefredakteur Jochen Wegner gibt in "Volker fragt" interessante Antworten.