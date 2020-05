© HORIZONT Das waren noch OMR-Zeiten: Pollunder-Träger Westermeyer als Gangsterapper

Eigentlich hatte Philipp Westermeyer zur großen OMR-Sause nach Hamburg eingeladen. Dann kam Corona. Und der OMR-Gründer musste überlegen: Was nun? In "Volker fragt" verrät Westermeyer, warum er nach wie vor an große Events glaubt, warum Matthias Döpfner sein Vorbild ist – und was das alles mit Podcasts zu tun hat.