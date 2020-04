© FAZ FAZ-Chef Thomas Lindner

Absurde Situation in Medien-Deutschland: Guter Journalismus ist gefragt wie nie zuvor. Doch die Anzeigenumsätze brechen ein. Viele Medien fordern staatliche Hilfe oder planen und gehen in Kurzarbeit. Die FAZ nicht. In "Volker fragt" erzählt FAZ-CEO Thomas Lindner: "Uns geht es nicht so schlecht."