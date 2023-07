Selbst Aldi verulkt Twitter

Twitter? Das war einmal. Geht es nach Elon Musk - und in seinem Einflussbereich geht es immer nach ihm - , dann ist jetzt die Zeit von X gekommen. Der Name, der vorsichtig formuliert weder SEO-tauglich noch sonderlich seriös erscheint, lässt viele Nutzende der Plattform fassungslos zurück - genau wie das neue Logo.

Paukenschläge, Glockengeläut und dazu verwackelte Bilder vom neuen X-Logo, das Twitter-Chef Elon Musk gestern mal eben aus dem Hut gezaubert hat. Mit einer Animation zelebriert der Tech-Milliardär die Geburtsstunde von X - formerly known as Twitter. Das Gebimmel, das in der futuristischen Animation zu hören ist, darf man getrost als Totengeläut für das ikonische Vogel-Logo interpretieren, das nur einmal noch ganz schwach durchscheint. Die Message ist unmissverständlich: Musk will ein für allemal klar machen, dass die Ära von Twitter vorbei ist. In Zukunft soll sich alles um den Buchstaben X drehen, an dem Musk offenbar einen Narren gefressen hat. Bereits als er zur Jahrtausendwende die Onlinebank X.com als Vorgänger von Paypal gründete, kam der Buchstabe zum Einsatz. Nicht anders ging er bei seinem Raumfahrt- und Telekommunikationsunternehmen SpaceX und jüngst bei seiner KI-Firma X.AI Corp vor.



Wie dumm muss man sein, um eine Marke zu ruinieren, die mit Begriffen sogar in den Sprachgebrauch übergegangen ist?", fragt ein Nutzer der Plattform. Dennoch glaubt er, dass die Anhänger Musks ihrem Idol auch dies durchgehen lassen werden. Wie emotional viele Nutzende darauf reagieren, dass Musk ihnen ihr Twitter mitsamt Vogel wegnimmt, zeigt dieser Beitrag: Selbst die anderen Firmen von Elon Musk, in diesem Fall Tesla, werden zur Zielscheibe. Von der Überforderung vieler selbst langjähriger Twitter-Influencer zeugt ein Beitrag von Shahak Shapira. " This is my first x. What will you be x-ing about? X me your X's and I'll re-X the best X's on X", sendet der Komiker stellvertretend für die Nutzerschaft einen Hilferuf an Musk. Auch

Die Reaktionen der X-Gemeinde - heißt das jetzt so? - sind wahrscheinlich nicht so, wie man sich das als Firmeninhaber normalerweise wünschen würde. Denn auch wenn Musk Twitter nun zu einer App für alles ausbauen will, lösen die Pläne überwiegend Trauer, Galgenhumor, Wut und Unverständnis aus.Nicht nur, dass ein X als Firmenname markenrechtlich höchst problematisch wäre, da neben Microsoft (Xbox) und Meta (Software / soziale Medien) auch andere Unternehmen X-Marken nutzen. Vor allem der Umstand, dass Musk mit dem Namen Twitter und dem Logo die Grundpfeiler des Unternehmens, für das er im vergangenen Jahr 44 Milliarden US-Dollar bezahlt hat, opfert, leuchtet nicht jedem ein. "das Logo kommt nicht sonderlich gut an. So ulken die Macher des Accounts Twitterperlen, der sich nun möglicherweise auch umbenennen muss, dass eben genau so ein Logo herauskommt, wenn man es bei Wish bestellt. Das E-Commerce-Unternehmen ist nicht unbedingt für hohe Qualität, sondern eher für Schnäppchenpreise und hohe Rabatte bekannt. Auch die Art und Weise, wie Musk bei Twitter durchregiert, wird kritisiert. Es gibt noch weitere Theorien dazu, wie das neue X-Logo entstanden sein könnte. Zudem werden Ideen geteilt, mit welchem Symbol das bisherige Twitter-Herz, mit dem man Beiträge liken konnte, ersetzt werden könnte.