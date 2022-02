© Netflix/Susie Allnutt "The Witcher" war im Januar die meistgestreamte Serie in Deutschland

Wachablösung bei den VOD-Ratings: "Haus des Geldes", im Dezember noch der klare Spitzenreiter unter den Streamingserien, musste sich im Januar der Mysteryserie "The Witcher" geschlagen geben. Mit "Superstore", "Cobra Kai" und "The Book of Boba Fett" gibt es in den Top Ten der meistgestreamten Serien außerdem gleich drei Neuzugänge.