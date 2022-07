© Netflix "Stranger Things" ist und bleibt ein Zugpferd von Netflix

An "Stranger Things" führte im Juni kein Weg vorbei. Die Mysteryserie von Netflix war im vergangenen Monat erneut mit großem Abstand die meistgestreamte Serie in Deutschland. Überhaupt wurden im Juni aktuelle Serien deutlich häufiger gestreamt als beliebte Klassiker wie "The Big Bang Theory". Bei den Filmen liegen zwei Eigenproduktionen von Netflix in Führung.