"The Dark Tower" war im Juli der meistgesehene Film im Netz

Das VoD-Ranking Die Goldmedia VoD-Ratings basieren auf einer rollierenden Online-Befragung mit 60.000 Befragten pro Jahr. Dadurch existiert erstmals ein Analysetool für die Erhebung von Zuschauerzahlen kostenpflichtiger VoD-Angebote in Deutschland. Ermittelt werden die Abrufzahlen von Zuschauern ab 14 Jahren als "Day-after-Recall".





Insgesamt kam "Stranger Things" im vergangenen Monat laut den VoD-Ratings von Goldmedia auf sage und schreibe 31 Millionen Abrufe. Die meisten Fans dürften die dritte Staffel also innerhalb weniger Tage weggebinged haben. Ebenfalls starke Abrufzahlen erzielte die dritte Staffel von "Haus des Geldes" (in der Grafik: "Money Heist"). Die spanische Serie, die sich bei Netflix zum weltweiten Phänomen entwickelt hat, wurde im Juli 24,2 Millionen Mal abgerufen und sichert sich damit Platz 2. Die zweite Staffel von "Dark", der ersten deutschen Serie von Netflix, konnte mit diesen Zahlen zwar nicht ganz mithalten, erreicht mit 13,6 Millionen Abrufen aber Platz 3.Dahinter folgen beliebte Dauerbrenner wie "The Big Bang Theory", "Modern Family" und "Suits". Auch "Game of Thrones" schafft mit 7 Millionen Abrufen noch den Sprung in die Top Ten.Auch bei den Filmen gibt es einen klaren Spitzenreiter: Der Fantasyfilm "The Dark Tower", der auf der gleichnamigen Romanreihe von Stephen King basiert und seit kurzem bei Netflix verfügbar ist, erzielte im Juli knapp 1,6 Millionen Abrufe. Dahinter folgen der Actionfilm "Shaft" mit 1,3 Millionen Views sowie mit jeweils 1,28 Millionen Abrufen der Klassiker "Das Boot", der Action-Thriller "Hunter Killer" und der Horrorstreifen "Mama" mit Game-of-Thrones-StarNikolaj Coster-Waldau und Jessica Chastain. dh