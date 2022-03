© Aaron Epstein/Netflix Julia Garner als Betrügerin Anna Delvey in "Inventing Anna"

"Haus des Geldes" hat sich im Februar Platz 1 in den Streamingcharts zurückerobert. Mit "The Sinner", "Inventing Anna" und "Reacher" gibt es bei den Serien aber auch drei Neueinsteiger in den VOD-Ratings von Goldmedia. Bei den Filmen konnte erneut eine Netflix-Eigenproduktion die meisten Zuschauer vor die Bildschirme locken.