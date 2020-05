© Goldmedia

© Goldmedia

Die VoD-Ratings Die Goldmedia VoD-Ratings basieren auf einer rollierenden Online-Befragung mit 60.000 Befragten pro Jahr. Dadurch existiert erstmals ein Analysetool für die Erhebung von Zuschauerzahlen kostenpflichtiger VoD-Angebote in Deutschland. Ermittelt werden die Abrufzahlen von Zuschauern ab 14 Jahren als "Day-after-Recall".

"Haus des Geldes" hat sich in den letzten Jahren eine wachsende Fangemeinde erobert. Schon im März stand die spanische Produktion in den VoD-Ratings von Goldmedia bei den Serien auf Platz 4. Im April schoss die Serie dank neuer Folgen nun auf Platz 1 der meistgesehenen Serien - mit sage und schreibe 66 Millionen Abrufen! Auf Platz 2 liegt mit 17,3 Millionen Views "The Mandalorian", das Aushängeschild des neuen Streamingdienstes Disney+. Dahinter folgen die Dauerbrenner "The Big Bang Theory", "Riverdale" und "Modern Family", "Star Trek: Picard", im März noch die meistgestreamte Serie, wird durchgereicht auf Platz 6. Komplettiert wird die Top Ten durch "Suits", "The Blacklist", "Better Call Saul" und "Elite".Bei den Filmen hat sich Disney+ mit seiner umfangreichen Bibliothek beliebter Klassiker und Blockbuster bereits nach wenigen Wochen eine Führungsposition erobert. Der meistgesehene Streamingfilm des Monats, der Thriller "Der Schacht" (OT: "The Platform"), stammt zwar von Netflix, insgesamt dominiert Disney+ mit sieben Filmen die Top Ten aber klar.Die beliebtesten Disney-Filme waren "Die Eiskönigin" (OT: "Frozen), "High School Musical" und "Der König der Löwen". Mit "Das perfekte Geheimnis" hat es im April auch ein deutscher Film in die Top Ten geschafft. Man darf gespannt sein, ob Disney+ auch in den kommenden Monaten so prominent in dem Film-Ranking vertreten sein wird. Aktuell werden dort vor allem beliebte Klassiker und jüngere Blockbuster noch einmal angeschaut. Bei der Zahl der Neuerscheinungen haben dagegen Netflix und Amazon derzeit noch deutlich mehr zu bieten. dh