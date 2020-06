© Goldmedia

Die VoD-Ratings Die Goldmedia VoD-Ratings basieren auf einer rollierenden Online-Befragung mit 60.000 Befragten pro Jahr. Dadurch existiert erstmals ein Analysetool für die Erhebung von Zuschauerzahlen kostenpflichtiger VoD-Angebote in Deutschland. Ermittelt werden die Abrufzahlen von Zuschauern ab 14 Jahren als "Day-after-Recall".

Schon im April war "Haus des Geldes" dank neuer Folgen mit Abstand die meistgesehene Streamingserie in Deutschland. Im Mai gingen die Abrufzahlen zwar leicht zurück, mit 41 Millionen Abrufen liegt die spanische Erfolgsserie in der Hitliste der meistgesehenen Serien aber erneut klar auf Platz 1. Dahinter folgen "Vikings" und die Netflix-Teenieserie "Riverdale", "The Big Bang Theory" hält sich auf Platz 4. Neu beziehungsweise wieder in den Top 10 sind die Historienserie "The Last Kingdom", die Arztserie "Grey' Anatomy" sowie die Krimiserie "Bosch". Nicht mehr in den Top Ten vertreten sind dagegen "The Mandalorian", "Star Trek: Picard" und "Better Call Saul".Bei den Filmen gibt es einen neuen Spitzenreiter: Der Actionfilm "12 Strong" mit Thor-Darsteller Chris Hemsworth konnte sich im Mai mit 3,74 Millionen Abrufen knapp gegen den Horrorstreifen "The Nun" mit 3,72 Millionen Abrufen durchsetzen. Auf Platz 3 folgt der finale Teil der Star-Wars-Saga "Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker", gefolgt von zwei weiteren Filmen aus dem Hause Disney. Neu in den Top Ten sind die Netflix-Komödie "The Wrong Missy", der Oscar-Abräumer "Parasite", der Science-Fiction-Film "Code 8" sowie das Elton-John-Biopic "Rocketman". dh