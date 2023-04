Lucasfilm

"The Mandalorian" ist einer der Publikumslieblinge von Disney+

"The Mandalorian" ist eines der stärksten Zugpferde von Disney+. Im März war die Saga um die ikonische Star-Wars-Figur nach "The Walking Dead" die meistgesehene Streamingserie. Auch eine ZDF-Produktion hat es in die Top Ten geschafft. Bei den Filmen konnte sich "Luther" mit großem Abstand an die Spitze setzen.

Die wandelnden Toten zeigen immer noch keine Ermüdungserscheinungen: Im März konnte sich "The Walking Dead" laut den VOD-Ratings von Goldmed